В Харькове 1 сентября начали учебу на 24 тысячи меньше школьников, чем в прошлом. При этом харьковские школьники будут заниматься исключительно дистанционно. Всего в городе в этом году на занятия отправились 116 тысяч школьников, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Отметим, что в прошлом году в Харькове в школы пошли 140 тысяч учеников.

Терехов сообщил, что в этом году в харьковские школы пошли 7 100 первоклашек. 700 школьников подключились к онлайн занятиям с временно оккупированных территорий.

Как писала "Страна", учебный год для украинских школьников начался с курса политинформации по войне и повара с накрашенными ногтями.

Напомним, сегодня ночью по Харькову били ракетами С-300, поврежден спорткомплекс и еще один объект инфраструктуры. Также в Холодногорском району Харькова повреждены автомобили.

Тем временем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские чиновники зарабатывают на гуманитарке.