Под Харьковом погиб англичанин Крейг Макинтош, который поехал воевать в Украину. 48-летний парамедик был смертельно ранен в шею 24 августа, в День Независимости Украины. В машину, в которой он находился, попал снаряд. Британец погиб, когда перевязывал раненого сослуживца.

Об этом сообщает Telegraph.

По данным издания, его родственники сейчас собирают деньги через интернет на транспортировку тела на родину.

До участия в боях Макинтош был садоводом. При этом с 16 до 23 лет он состоял на службе в британской резервистской Территориальной армии, однако военным так и не стал по состоянию здоровья.

Крейг Макинтош. Фото: telegraph.co.uk

Ранее мы писали, что в Госдепе заявили о гибели во время боев в Украине американского добровольца.

Также сообщали, что в боях в Харьковской области погиб французский доброволец.

Война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

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