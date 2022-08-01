Предложенные Лондоном военные учения для украинцев рассчитаны, прежде всего, на добровольцев, которые до сих пор не имели базовой военной подготовки, но есть и более профильная подготовка - для моряков.

Об этом в интервью "Суспильному" рассказал посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

"Мы говорим о 10-тысячной группе людей, которые должны получить базовую военную учебу в соответствии со стандартами НАТО и британскими вооруженными силами", - заявил Вадим Пристайко.

Их подготовка должна длиться 120 дней, и планируется, что каждые 120 дней будут готовить следующие 10 тысяч. По его словам, это добровольцы, мужчины и женщины в возрасте от 25 до 40 лет "всех возможных профессий", которые в основном не имели никакой базовой военной подготовки.

Напомним, ранее появилось видео, как Борис Джонсон посетил украинских военных, проходящих обучение в Британии.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.