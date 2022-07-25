США и их союзники отменили ежегодные военно-морские учения Sea Breeze в водах Украины, но проводят маневры в болгарской акватории Черного моря.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Пресс-секретарь евро-африканского командования ВМС США Тамара Лоуренс заявила, что учения Sea Breeze 2022 были отменены из-за боевых действий в Украине.

В учениях на болгарской территории сейчас принимают участие 24 военных корабля, пять самолетов, четыре вертолета и около 1,4 тысячи военнослужащих десяти стран НАТО.

Ранее "Страна" сообщалось, что в Венгрии из-за войны в Украине поручили усилить боеготовность армии и провести интенсивные учения.

Также мы рассказывали, что уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поучаствовал в учениях украинских военных на территории его страны. Вместе с военными в Северном Йоркшире он бросал гранату и разбирался с противотанковой ракетной установкой.