США и их союзники отменили ежегодные военные учения Sea Breeze в водах Украины
США и их союзники отменили ежегодные военно-морские учения Sea Breeze в водах Украины, но проводят маневры в болгарской акватории Черного моря.
Об этом сообщает издание Newsweek.
Пресс-секретарь евро-африканского командования ВМС США Тамара Лоуренс заявила, что учения Sea Breeze 2022 были отменены из-за боевых действий в Украине.
В учениях на болгарской территории сейчас принимают участие 24 военных корабля, пять самолетов, четыре вертолета и около 1,4 тысячи военнослужащих десяти стран НАТО.
Ранее "Страна" сообщалось, что в Венгрии из-за войны в Украине поручили усилить боеготовность армии и провести интенсивные учения.
Также мы рассказывали, что уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поучаствовал в учениях украинских военных на территории его страны. Вместе с военными в Северном Йоркшире он бросал гранату и разбирался с противотанковой ракетной установкой.