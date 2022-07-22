В болгарской акватории Черного моря проходят ежегодные военные учения "Бриз" с участием 11 стран Североатлантического Альянса.

Об этом пишет болгарское информагентство News Bg.

В учениях принимают участие: 24 боевых и вспомогательных корабля и катера, пять самолетов, четыре вертолета, 1390 военнослужащих ВМС Болгарии, Албании, Бельгии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Румынии, США, Турции, Франции, а также от Командования ВМС НАТО.

Ранее сообщалось, что в Венгрии из-за войны в Украине поручили усилить боеготовность армии и провести интенсивные учения.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

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