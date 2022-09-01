Сегодня в Украине начался учебный год. У многих школьников - дистанционно. Поэтому родители учеников в режиме реального времени слышат, что происходит на первом уроке.

По сообщениям киевлян, их детям прямо сейчас проводят курс политинформации по войне и текущей ситуации - причем, как старшим, так и младшим классам.

Например, ученикам второго класса рассказывают о том, как украинские дети помогают ВСУ и показывают фотографии установок "Хаймарс".

"Дети, вы знаете, что это такое?", - спрашивает учитель. "Это ПВО", - отвечает один из мальчиков. "Нет, это ракетная установка украинской армии".

Также говорится о том, что в Украине несколько областей оккупированы Российской Федерацией.

Второклассникам сообщили, что многие украинские семьи покинули свои дома, но они в них вернутся, а разрушенные города будут восстановлены и "станут лучше, чем были".

Детям постарше включили видеообращение Елены Зеленской, которая также говорила о солдатах, защищающих Украину в окопах. В начале урока исполнялся гимн и была минута молчания по погибшим. Закончился урок патриотическими песнями и снова гимном.

Также старшеклассникам показывали видео повара Евгения Клопотенко, который рассказывал о новом школьном меню. На ролике, который транслировался ученикам через Zoom, Клопотенко был с накрашенными ногтями.

Ранее мы публиковали видеообращение Зеленского в День знаний к украинским школьникам и студентам.

Отметим, что в Украине учащиеся 3,5 тысяч школ будут учиться с 1 сентября офлайн.

Война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.