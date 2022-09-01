Президент РФ Владимир Путин заявил, что на территории Украины "создается антироссийский анклав, который угрожает самой России".

Об этом он сказал на открытом уроке в Калининграде, передают российские СМИ.

Путин заявил, что цель российского вторжения, которую он называет "специальной российской операцией", ликвидировать этот анклав.

Также он сказал, что цель РФ - "прекратить войну, которую Киев вел против Донбасса, и защитить саму Россию".

При этом жители Донбасса, по мнению Путина, "считают себя частью общего культурного пространства с Россией и русским миром".

Ранее "Страна" рассказывала, что школьники оккупированного Донбасса будут изучать историю на основе статьи Владимира Путина о "единстве русского и украинского народов", а также двух его речей накануне вторжения в Украину.

Война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.