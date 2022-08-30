Евросоюз может скоро запустить информационную инициативу для россиян и русскоязычных "для борьбы с пропагандой президента РФ Владимира Путина".

Об этом сообщает Bloomberg.

Германия и Франция предлагают странам ЕС "вбить клин" между президентом Владимиром Путиным и российским народом с помощью интернет-кампании по противодействию пропаганде в YouTube, Facebook и TikTok и визовой политики, которая сигнализирует о том, что Европа по-прежнему открыта для простых граждан.

Неофициальный документ, подготовленный Берлином и Парижем, называется "Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между ЕС и Россией".

В нем говорится, что ЕС должен продолжать изучать "творческие пути", позволяющие распространять независимую информацию внутри РФ.

План противодействия внутренней пропаганде в РФ может включать использование "технических мер против российской цензуры", а также предоставление русскоязычного контента для русскоязычных меньшинств за рубежом.

Еще одно предложение включает в себя финансирование курсов по медиаграмотности на русском языке, которые могли бы распространять видеоблогеры на YouTube, в Facebook, TikTok, Telegram-каналах и "Вконтакте".

В документе также содержится предостережение стран против далеко идущих ограничений на визы, "чтобы предотвратить подпитку российского нарратива и непреднамеренное сплочение вокруг флага и/или отчуждение будущих поколений".

В документе также говорится, что ЕС должен "сохранить определенные каналы связи с Россией", чтобы свести к минимуму риск непреднамеренной эскалации и обеспечить "минимум сотрудничества" в областях, представляющих первостепенный интерес, таких как Совет Безопасности ООН или ядерная сделка с Ираном.

Кроме того, в документе страны призывают к расширению санкций против российских официальных лиц и продолжению финансовой и военной поддержки Украины

Ожидается, что представители ЕС обсудят этот план за закрытыми дверями.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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