Российские ракеты снова ударили по Харькову. Иллюстративное фото: nara.getarchive.net

В ночь с 1 на 2 сентября россияне снова ударили по Харькову. Пострадал Холодногорский район города. 

Об этом мэр Игорь Терехов сообщил в Telegram.

По его данным, обошлось без жертв. Пострадали четыре авто. утром спасатели проверят территорию, прилегающую к месту прилета.

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