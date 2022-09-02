В Холодногорский район Харькова, который попал под удар в ночь на 2 сентября, прилетела ракеты С-300. Повреждения получили два объекта инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

По его словам, о жертвах информации нет.

Харьковская областная прокуратура показала фото последствий обстрела Холодногорского района Харькова. Сообщается, что поврежден спорткомплекс.

В своем телеграм-канале прокуратура также сообщила, что удары, предварительно, наносились с территории Белгородской области.

Глава Харьковской области Олег Синегубов добавил, что две ракеты попали в землю, повреждены спорткомплекс и автомобили. На местах работают правоохранители.

Напомним, Харьков находится под обстрелами каждый день.

Война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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