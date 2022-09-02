Ночью по Харькову били ракетами С-300. Поврежден спорткомплекс и еще один объект инфраструктуры. Фото
В Холодногорский район Харькова, который попал под удар в ночь на 2 сентября, прилетела ракеты С-300. Повреждения получили два объекта инфраструктуры.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
По его словам, о жертвах информации нет.
Харьковская областная прокуратура показала фото последствий обстрела Холодногорского района Харькова. Сообщается, что поврежден спорткомплекс.
В своем телеграм-канале прокуратура также сообщила, что удары, предварительно, наносились с территории Белгородской области.
Глава Харьковской области Олег Синегубов добавил, что две ракеты попали в землю, повреждены спорткомплекс и автомобили. На местах работают правоохранители.
Напомним, Харьков находится под обстрелами каждый день.
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