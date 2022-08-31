В результате обстрела Киевского района Харькова 31 августа мирные жители не пострадали, но разрушено административное помещение.

Об этом сообщил начальник областного управления Нацполиции Владимир Тимошко в эфире телемарафона.

"Следователи фиксируют удары по Харькову ракетами С-300 и "Пионами". Это старые советские образцы вооружения, очень не точное оружие. Из-за этого много потерпевших и убитых среди мирного населения", - пишет Тимошко.

По его словам, худшая ситуация в области – в Золочеве, который подвергается обстрелам ежедневно по несколько раз, и каждый день есть убитые и раненые среди местного населения.

Напомним, Харьков подвергается постоянным обстрелам со стороны армии РФ. Так, сегодня в Харькове снова под обстрел попал Киевский район и предприятие, в следствие чего начался пожар.

Также мы писали, что поздно вечером 30 августа Харьков подвергся обстрелам. Был снова зафиксирован прилет в Киевском районе, в центре города.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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