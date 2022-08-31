В среду, 31 августа, Киевский район Харькова снова находится под обстрелом. Под ударом одно из предприятий города. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов у себя в Телеграм-канале.

Информация о пострадавших уточняется.

Местные паблики публикуют последствия "прилёта" на предприятие, где начался пожар.

Напомним, в Харькове третий раз за сутки обстреляли центр города.

Накануне Киевский район Харькова уже попадал под обстрел, там горела многоэтажка.

30 августа войска РФ ударили по Шевченковскому району Харькова из системы "Пион". В месте обстрела вспыхнул пожар. Изначально сообщалось о 5 погибших.

Тем временем война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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