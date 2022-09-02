С сегодняшнего дня в Купянске Харьковской области (был захвачен РФ ещё в самом начале войны), начали выдавать российские автомобильные номера.

Россияне присвоили Харьковской области номера 188 "региона РФ".

Получить их могут только те, кто оформил российское гражданство.

При этом продать машину на территории России с этими номерами будет нельзя.

Ранее сообщалось, что Херсонской области россияне присвоили "код региона" 184, а захваченным территориям Запорожской - 185.

Напомним, в Харькове полицейские активно проверяют документы и телефоны горожан и автомобилистов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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