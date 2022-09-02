Нацполиция задержала мошенников, которые брали предоплату за пригон автомобиля из-за границы, но обещанных услуг не предоставляли. Таким образом они обманули более 50 человек по всей Украине, в том числе волонтеров и военных.

Об этом сообщает глава Нацполиции Игорь Клименко.

Обманутые волонтеры и военные хотели приобрести транспорт на фронт, что добавляет особого цинизма этой схеме.

Ущерб от их деятельности оценивается в суму более пяти миллионов гривен. Объявления они размещали в интернете.

По данным полиции, в преступной группе состояли 18 человек. Проведены десятки обысков.

Три человека, среди которых организатор, уже получили уведомление о подозрении и находятся под арестом. Всем причастным к мошеннической схеме грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее источники "Страны" в полиции сообщали, что в Киеве активизировались интернет-мошенники, которые "кидают" клиентов на покупке декоративной посуды, вещей и даже мотоциклов. В связи с войной так как люди пытаются экономить с помощью интернет-покупок вещей, бывших в употреблении.

Мошенники завлекают существенно заниженными ценами, просят перевести аванс на заранее подготовленный счет, открытый на подставное лицо-пенсионеров, потерявших документы либо бездомных.

Также мы писали, что на Прикарпатье "волонтеры" торговали автомобилями, завезенными из Европы как гуманитарка для ВСУ.