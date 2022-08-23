Жительница Кировоградской области подозревается в мошенничестве. Она растратила благотворительные взносы для семьи 18-летнего парня и 4 его младших братьев и сестер, которые из-за войны потеряли своих родителей.

Об обстоятельствах дела сообщает пресс-служба прокуратуры в Телеграм.

Женщине сообщено о подозрении в завладении денежными средствами путем обмана (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемая создала страницу в социальной сети "Инстаграмм", с которой вела переписку с гражданами от имени 18-летнего парня, который вместе с четырьмя младшими братьями и сестрами из-за военных действий потерял своих родителей. Во время переписки с людьми она писала о тяжелых жизненных обстоятельствах, в которых оказалась семья.

Желая помочь семье, украинцы перечисляли на банковские счета женщины денежные средства.

Сразу после поступления денег на счет подозреваемая лично снимала их в банкомате и тратила на собственные нужды.

В настоящее время в уголовном производстве устанавливаются потерпевшие, пострадавшие от мошеннических действий указанного лица, а также общая сумма ущерба.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Как писала "Страна", на Волыни поймали благотворительный фонд на торговле гуманитаркой для ВСУ.

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