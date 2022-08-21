Генпрокуратура начала расследовать смерть начальника СБУ Кировоградской области
Кропивницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве по факту гибели начальника Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александра Наконечного, найденного с огнестрельным ранением в собственной квартире.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, 20 августа около 22:25 жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат их квартиры тело мужчины с огнестрельным ранением без признаков жизни.
"В настоящее время проводятся безотлагательные следственные действия и устанавливаются все обстоятельства гибели военнослужащего", - подчеркнули в прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Кропивницкого районного управления полиции ГУ Нацполиции в Кировоградской области.
Напомним, по предварительным данным, Наконечный совершил самоубийство.
Ранее мы писали о гибели мэра оккупированного россиянами Токмака Запорожской области Игоря Котелевского. По неофициальным данным, 7 мая он совершил самоубийство.
Как писала "Страна", в Каменском Днепропетровской области прокурор выбросилась из окна через неделю после увольнения.