Кропивницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве по факту гибели начальника Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александра Наконечного, найденного с огнестрельным ранением в собственной квартире.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, 20 августа около 22:25 жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат их квартиры тело мужчины с огнестрельным ранением без признаков жизни.

"В настоящее время проводятся безотлагательные следственные действия и устанавливаются все обстоятельства гибели военнослужащего", - подчеркнули в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Кропивницкого районного управления полиции ГУ Нацполиции в Кировоградской области.



Напомним, по предварительным данным, Наконечный совершил самоубийство.

Ранее мы писали о гибели мэра оккупированного россиянами Токмака Запорожской области Игоря Котелевского. По неофициальным данным, 7 мая он совершил самоубийство.

Как писала "Страна", в Каменском Днепропетровской области прокурор выбросилась из окна через неделю после увольнения.