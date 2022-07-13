Билл Гейтс заявил, что планирует отдать все свое состояние благотворительному фонду Gates Foundation.

"Я планирую отдать фонду практически все свое состояние и в итоге выйду из списка богатейших людей мира", - написал Гейтс в Twitter.

Уже в ближайший месяц он намерен перечислить фонду первые 20 млрд долларов.

"Мы планируем увеличить наши расходы с чуть менее $6 млрд сегодня до $9 млрд к 2026 г. Чтобы сделать это увеличение возможным, я перечислю в фонд $20 млрд в этом месяце", - отметил предприниматель.

Сейчас состояние предпринимателя оценивается в $129 млрд, он занимает четвертую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes, опубликованном в апреле 2022 г.



Фонд Билла и Мелинды Гейтс был создан в 2020 г. По случаю 20-летнего юбилея супруги сообщили, что за все время существования фонда они передали $53,8 млрд, почти половина (45%) этих средств была направлена на достижение целей глобального развития, треть (29%) – на здравоохранение, 16% – на образование в США и 10% – на иные благотворительные цели.

В прошлом году из-за обвинений в измене Гейтс ушел из Microsoft.

После этого суд официально развел Билла Гейтса с женой Мелиндой после 27 лет брака.