В Киеве активизировались интернет-мошенники, которые "кидают" клиентов на покупке декоративной посуды, вещей и даже мотоциклов.

Перед выходными жертвой такого обмана на известном сайте OLX стала 37-летняя киевлянка, искавшая декоры для украшения одного из ресторанов по заданию владельца. По замыслу дизайнера помещения, оно должно было быть украшено декоративными стеклянными бутылками различного размера, расставленными на полках вдоль стен в обеденном зале.

Потерпевшая начала поиски в интернете и на указанном сайте нашла несколько подходящих объявлений.

Обзвонив продавцов она остановилась на одном из них - самом привлекательным по цене и качеству товара, который был представлен на фото.

Всего набор стеклянных бутылочек был оценен на сайте в 20 тысяч гривен. Однако "продавец" захотел предоплату - 50%, то есть 10 тысяч гривен.

Наивная девушка перевела аванс, пройдя по ссылке, которую ей отправили мошенники с того же сайта OLX.ua.

В результате деньги ушли в карман аферистов, а объявление оказалось пустышкой.

После перевода денег телефоны "продавцов" уже были отключены.

По такой же схеме - в тот же день обманули еще двоих человек в Киеве. Один перевел около 30 тысяч гривен авансом за покупку несуществующего мотоцикла, другой тысячу гривен перечислил мошенникам за виртуальную одежду, которую они и не собирались ему отправлять.

По всем трем заявлениям заведены уголовные производства по ст.190 УК Украины - Мошенничество.

Аферистов пытаются разыскать по известным контактным и финансовым данным.

По сведениям наших источников из Нацполиции, интернет-мошенники действительно сейчас активизировались в столице.

В связи с войной, так как люди пытаются экономить с помощью интернет-покупок вещей, бывших в употреблении.

Мошенники завлекают существенно заниженными ценами, просят перевести аванс на заранее подготовленный счет, открытый на подставное лицо-пенсионеров, потерявших документы либо бездомных.

Ранее мы также писали, как Нацполиция Киева разоблачила мошенников, требовавших средства у родственников военнослужащих, оказавшихся в плену.

Также в Киеве накрыли мошенников, которые пытались продать амуницию для Нацгвардии на 8 млн грн.