В последние дни в Харькове правоохранители проводят активные проверки автотранспорта на основных дорогах и на мостах. На некоторых из них в очереди можно простоять больше двадцати минут. Проводят проверки сотрудники полиции и СБУ.

Об этом "Стране" рассказали харьковчане.

По словам жителей города, правоохранители проверяют автомобили, документы, мобильные телефоны. Часто спрашивают о наличии возможных родственников или знакомых в России, поддерживают ли харьковчане с ними контакт. Иногда проверяют переписки в телефонах или же телефонную книгу. На вопрос: "С чем связаны такие мероприятия?" отвечают, что проводят проверки в преддверии праздников.

Кроме того, по дворам ходят пешие патрули. Также проверяют документы и телефоны.

Напомним, Харьков каждый день подвергается обстрелам со стороны России. В городе и области на праздники ужесточили комендантский час. Он продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

Изменение комендантского часа в Харьковской области связаны с информацией об усилении атак России и работой правоохранительных органов для предотвращения провокаций со стороны РФ.

Харьковчан просят быть особо бдительными во время праздников и не игнорировать воздушную тревогу.

Также напомним, что в "Укрзализныце" призвали отложить поездки в Харьков и из него с 23 по 25 августа.