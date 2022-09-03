Вечером в субботу, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. В нем он призвал усилить санкции против РФ и прокомментировал взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове.

Главное из обращения Зеленского:

1. Рассказал о результатах работы Воздушных сил ВСУ за сегодня: сбиты "Калибры", российский ударный вертолет, беспилотники.

2. Рассказал о ситуации на фронте: "жесткие боевые действия продолжаются на многих участках фронта – и на Харьковщине, и на Донбассе, и на юге нашей страны".

3. Прокомментировал взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове, назвав его "абсолютно недопустимым событием".

"Правоохранители должны как можно быстрее выяснить, почему это произошло, кто принес боевое оружие на это городское мероприятие. Все виновные должны быть привлечены к ответственности. И будут. Я призываю представителей местных властей по всей стране, всех наших правоохранителей очень внимательно следить, чтобы это больше нигде никогда не повторялось", - сказал Владимир Зеленский.

4. Заявил, что РФ пытается еще больше усилить энергетическое давление на Европу, остановив прокачку газа по "Северному потоку".

"Россия хочет разрушить нормальную жизнь каждого европейца – во всех странах нашего континента. Хочет ослабить и запугать всю Европу, каждое государство. Где Россия не может сделать это силой обычного оружия, делает это силой энергетического оружия", - сказал Зеленский.

5. Призвал усилить санкции и ограничить нефтегазовые доходы РФ.

"Этой зимой Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам. И ключевыми ответами на это должны быть две вещи: первое, наше единство – единство в защите от государства-террориста, а второе – усиление нашего собственного давления на Россию – это и усиление санкций всех уровней и ограничение нефтегазовых доходов России", - заявил президент.

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