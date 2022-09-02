Сегодня в Twitter начался глобальный флешмоб, в котором люди и компании должны описать себя всего одним словом.

Флешмоб начался с твита американской железнодорожной компании Amtrak. В ее аккаунте появилось слово "поезда".

Дальше флешмоб захватил другие компании, а также политиков.

Так, "Бургер Кинг" запостила слово "бургер", НАСА - "возможность", "Макдональдс" - "клоун".

Президент США Джо Байден оставил в своем Twitter лаконичное сообщение: "democrаcy", демократия.

А канцлер Германии Олаф Шольц написал "respekt" - уважение.

Уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался самым оригинальным и написал "Ukraine". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - "Turkie". Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен - "оптимизм", само немецкое посольство в целом - "згуртованiсть".

Потом к флешмобу присоединились украинцы. Президент Украины Владимир Зеленский определил себя словом "Freedom" - свобода.

Секретарь СНБО Алексей Данилов - соединением двух слов, из которых получилось "putinkaput".

Представительство президента Украины в АР Крым запостило слово "deoccupation" - деоккупация.

Министерство цифрового развития Украины обозначило себя словом "цифровизация".

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал "ATACMS" (название американской тактической баллистической ракеты класса земля — земля).

Последний твит вызвал наибольший резонанс. Многие поняли его за намек на скорейшие поставки в Украину этих ракет дальностью до 300 километров.

"Однако пока это больше похоже на пожелание скорее получить эти ракеты для ВСУ. Которые США пока отказываются поставлять (по крайней мере, публично)", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее мы рассказывали, как знаменитая фотограф Энни Лейбовиц, которая сделала снимки первой леди Украины Елены Зеленской для американского журнала Vogue, отреагировала на критику позы Зеленской, призвав подписчиков присоединиться к флешмобу #sitlikeagirl в поддержку идеи кадра и его героини.