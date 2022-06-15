В социальной сети ТикТок, где запретили пользователям из России выкладывать ролики, получает распространение флешмоб "Грязный ужин" (Messy Dinner). Его суть - хозяйка вываливает на стол большую порцию спагетти, поливает это соусом, и вся семья поедает это непосредственно со стола.

Все популярные видео на эту тематику можно найти в сети ТикТок по хэштегу #messydinner.

"Не уверена, что будем делать это снова, но было весело", - поделилась одна из участниц молодежного челленджа.

"Грязный ужин стал победой, они съели больше, чем обычно", - комментирует флешмоб еще одна мама, довольная, что хоть так дети остались сыты.

Напомним, в российском App Store пропало приложение TikTok.

Как писала "Страна", украинские волейболистки выложили в TikTok свой зажигательный танец и набрали 30 млн просмотров.

Тем временем война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.