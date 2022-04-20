В российском магазине приложений App Store больше недоступна для скачивания социальная сеть TikTok.

Об этом сообщают пользователи из РФ, пишут российские СМИ.

При поиске TikTok в AppStore россияне теперь находят лишь альтернативные соцсети, а от сервиса для создания и просмотра коротких видео не осталось и следа.

При этом у тех, кто скачал приложение заранее, оно пока работает. Более того, его до сих пор удается обновить.

При этом в магазине приложений от Google TikTok еще доступен.

Напомним, что в конце марта TikTok запретил пользователям из России выкладывать ролики.

При этом в РФ допускают блокировку Аpp Store и Google Play. Вместо них хотят создать российский аналог.

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