Украинские волейболистки "Проеметея" (Камянское, Днепропетровская область) станцевали во время матча Лиги чемпионов с польским "Дрезднером". Небольшой видеофрагмент танца, сопровождающийся зажигательной музыкой, попал в TikTok и набрал 30 миллионов просмотров.

Об этом стало известно из социальных сетей.

На видео украинская спортсменка Юлия Герасимова во время технического тайм-аута пыталась танцем "спровоцировать" соперниц выйти на танцевальный "баттл" (соревнование).

Ролик всего за несколько дней собрал около 30 млн просмотров.

Юлия Герасимова from Pаige Vanzant on Vimeo.

Справка: Юлия Герасимова – 32-летняя волейболистка, которая родилась в Одессе. Выступает на позиции центральной блокирующей. Является игроком сборной. В составе сборной стала победительницей Евролиги 2017 года. Участница трех чемпионатов Европы.

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