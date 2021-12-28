Instagram назвал десятку самых популярных постов уходящего года. Фото: Instagram

Социальная сеть Instagram объявила ТОП-10 самых популярных публикаций в Instagram в 2021 году.

Об этом сообщает издание E! Online во вторник, 28 декабря.

Первое место занял португальский футболист Криштиану Роналду. Пост, в котором он и его жена сообщили, что ожидают двойню, набрал 32,3 млн лайков.

Топ-1 в рейтинге постов Instagram в 2021 году

Второе место в рейтинге занял пост со свадьбы американской поп-певицы Арианды Гранде, который набрал 26,7 млн лайков.

Топ-2 в постах Instagram в 2021 году

Третью строку занял пост с видео модели Кайли Дженнер, в котором она сообщила, что беременна во второй раз. Под этим постом поставили 24,6 млн лайков.

Топ-3 в популярных постах Instagram в 2021 году

Четвертое место заняла певица Билли Айлиш, новый образ которой оценили 23 миллионами лайков. 

Топ-4 в рейтинге постов Instagram

Пятое место рейтинга занял пост аргентинского футболиста Лионеля Месси, который летом перешел из испанского клуба "Барселона" во французский "ПСЖ". Его фото набрало 22,1 млн лайков.

Топ-5 в рейтинге Instagram в 2021 году

Шестое место в рейтинге заняла певица Билли Айлиш, на котором она позировала для издания Vogue. Фото набрало 22,1 миллиона лайков. 

Топ-6 в рейтинге Instagram за 2021 год

Седьмую строчку рейтинга занял Лионель Месси. Сообщение звезды футбола от 8 августа о том, что он покидает Барселону, набрало 21,2 миллиона лайков.

Топ-7 в рейтинге Instagram за 2021 год

На восьмом месте оказалось фото Лионеля Месси без рубашки. 11 июля оно собрало 22 миллиона лайков.

Топ-8 в рейтинге Instagram в 2021 году

На девятом месте русалка и ее поклонница. Они заняли предпоследнее место, набрав 20,2 миллиона лайков на своем ролике от 18 августа.

Топ-9 в рейтинге Instagram в 2021 году 

На десятом месте рейтинга оказался Том Холланд. Очаровательная запись дня рождения Человека-паука для девушки Зендаи принесла ему 19,6 миллиона лайков 1 сентября.

Топ-10 в рейтинге Instagram в 2021 году

Ранее "Страна" сообщала, что музыкантом 2021 года в России назвали умершего Александра Градского.

Также мы писали, что Apple Music назвал 100 самых популярных хитов уходящего года в Украине.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться