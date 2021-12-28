Социальная сеть Instagram объявила ТОП-10 самых популярных публикаций в Instagram в 2021 году.

Об этом сообщает издание E! Online во вторник, 28 декабря.

Первое место занял португальский футболист Криштиану Роналду. Пост, в котором он и его жена сообщили, что ожидают двойню, набрал 32,3 млн лайков.

Второе место в рейтинге занял пост со свадьбы американской поп-певицы Арианды Гранде, который набрал 26,7 млн лайков.

Третью строку занял пост с видео модели Кайли Дженнер, в котором она сообщила, что беременна во второй раз. Под этим постом поставили 24,6 млн лайков.

Четвертое место заняла певица Билли Айлиш, новый образ которой оценили 23 миллионами лайков.

Пятое место рейтинга занял пост аргентинского футболиста Лионеля Месси, который летом перешел из испанского клуба "Барселона" во французский "ПСЖ". Его фото набрало 22,1 млн лайков.

Шестое место в рейтинге заняла певица Билли Айлиш, на котором она позировала для издания Vogue. Фото набрало 22,1 миллиона лайков.

Седьмую строчку рейтинга занял Лионель Месси. Сообщение звезды футбола от 8 августа о том, что он покидает Барселону, набрало 21,2 миллиона лайков.

На восьмом месте оказалось фото Лионеля Месси без рубашки. 11 июля оно собрало 22 миллиона лайков.

На девятом месте русалка и ее поклонница. Они заняли предпоследнее место, набрав 20,2 миллиона лайков на своем ролике от 18 августа.

На десятом месте рейтинга оказался Том Холланд. Очаровательная запись дня рождения Человека-паука для девушки Зендаи принесла ему 19,6 миллиона лайков 1 сентября.

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