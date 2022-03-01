Украинки хотят привлечь иностранцев. Фото: Flickr

Украинки предлагают запустить в социальных сетях флешмоб, чтобы привлечь иностранцев, которые могли бы приехать воевать добровольцами за Украину.

Соответствующий пост в Instagram опубликовала дизайнер Александра Федоренко.

Она предлагает подготовить профиль с откровенными фото на сайтах знакомств, чтобы на них клюнули мужчины из-за границы. Когда пара совпадет, приглашать их на "зажигательные коктейли, мощные салюты" и прочее. После чего искушать приехать воевать добровольцами за Украину.

Украинки предлагают запустить флешмоб

Украинки предлагают запустить флешмоб

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