"ДНР" и армия Российской Федерации ведут наступление на город Мариуполь, стремясь взять его в кольцо.

Средства массовой информации РФ публикуют видео вертолетов России под Мариуполем.

Тем временем вслед за рядом войск, действующих в пешем строю и разведгруппами в город Херсон вошла российская техника, а также спутники зафиксировали огромную колонну российской военной техники близ Киева. Снимки сделаны спутником Maxar в понедельник вечером.

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