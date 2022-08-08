Британский таблоид Daily Star написал о том, что украинки посылают военным на фронт свои обнаженные фото.

"Войска в Украине получают поддержку от своих женщин, которые отправляют горячие обнаженные фотографии тем, кто сражается с Владимиром Путиным на передовой", - пишет издание.

Речь о телеграм-канале "Листівки нашим котикам", который создала 39-летняя психолог Анна Рымаренко.

У канале более 4000 подписчиков, ежедневно там анонимно публикуют около 100 эротических фото.

Создатели телеграмм-канала говорят, что речь о художественных эротических фото, а не о порнографии. Среди его подписчиков не только военные, но и волонтеры, бойцы теробороны.

По мнению Анны Рымаренко, это "возвращает сексуальность и любовь" нации, лишенной того и другого с момента вторжения РФ.

Ранее мы писали, как на Каннском фестивале обнаженная активистка протестовала против изнасилований украинок военными РФ. Ее увела охрана.

Также мы писали, как полицейские и военные нагрянули на водопад Шипот в Закарпатской области, чтобы вручить повестки. Отдыхающие от них убегали в чем мать родила.