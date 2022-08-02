Знаменитая фотограф Энни Лейбовиц, которая сделала снимки первой леди Украины Елены Зеленской для американского журнала Vogue, отреагировала на критику позы Зеленской, призвав подписчиков присоединиться к флешмобу #sitlikeagirl в поддержку идеи кадра и его героини.

Об этом фотограф сообщила в stories в своем Instagram.

Также Энни разместила нашумевшее фото Елены Зеленской на своей странице с подписью:

"Недавняя фотосессия первой леди Украины Елены Зеленской разделила украинское общество, часть которого считает, что попытка Энни Лейбовиц привлечь внимание к русско-украинской войне была непродуманной. Они считают, что Зеленская плохо выглядит на этих фото, а ее поза — слишком мужественная".

Напомним, заглавное фото Зеленской для журнала Vogue вызвало огромный ажиотаж и всплеск критики в сети. В комментариях под фото первой леди на ее странице в Facebook подписчики неоднократно критиковали ее внешний вид, прическу и выбранную для съемки одежду. Но, наибольшее количество "хейта" было адресовано именно позе, в которой Зеленская предстала на обложке журнала.

В качестве ответа на бурные обсуждения кадра в сети, Лейбовиц пригласила всех желающих поддержать образ Зеленской на ее кадрах и присоединиться к челленджу, который, к слову, в первый же день обрел популярность среди девушек по всему миру.







Напомним, ранее "Страна" писала о том, как Елена Зеленская отреагировала на критику после фотосессии в журнале Vogue.

Также "Страна" подробно разбиралась, к чему президент Зеленский готовит свою жену. Речь идет о том, что фотосессия Зеленской для Vogue может быть частью продолжающейся уже довольно длительное время кампании по созданию политического имиджа украинской первой леди. Из-за этого появились слухи о старте карьеры Зеленской во внутренней политике.