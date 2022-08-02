Лейбовиц запустила флешмоб, ответив на критику позы Зеленской для обложки Vogue
Знаменитая фотограф Энни Лейбовиц, которая сделала снимки первой леди Украины Елены Зеленской для американского журнала Vogue, отреагировала на критику позы Зеленской, призвав подписчиков присоединиться к флешмобу #sitlikeagirl в поддержку идеи кадра и его героини.
Об этом фотограф сообщила в stories в своем Instagram.
Также Энни разместила нашумевшее фото Елены Зеленской на своей странице с подписью:
"Недавняя фотосессия первой леди Украины Елены Зеленской разделила украинское общество, часть которого считает, что попытка Энни Лейбовиц привлечь внимание к русско-украинской войне была непродуманной. Они считают, что Зеленская плохо выглядит на этих фото, а ее поза — слишком мужественная".
Напомним, заглавное фото Зеленской для журнала Vogue вызвало огромный ажиотаж и всплеск критики в сети. В комментариях под фото первой леди на ее странице в Facebook подписчики неоднократно критиковали ее внешний вид, прическу и выбранную для съемки одежду. Но, наибольшее количество "хейта" было адресовано именно позе, в которой Зеленская предстала на обложке журнала.
В качестве ответа на бурные обсуждения кадра в сети, Лейбовиц пригласила всех желающих поддержать образ Зеленской на ее кадрах и присоединиться к челленджу, который, к слову, в первый же день обрел популярность среди девушек по всему миру.
Напомним, ранее "Страна" писала о том, как Елена Зеленская отреагировала на критику после фотосессии в журнале Vogue.
Также "Страна" подробно разбиралась, к чему президент Зеленский готовит свою жену. Речь идет о том, что фотосессия Зеленской для Vogue может быть частью продолжающейся уже довольно длительное время кампании по созданию политического имиджа украинской первой леди. Из-за этого появились слухи о старте карьеры Зеленской во внутренней политике.