Супруга президента Украины Елена Зеленская прокомментировала критику по поводу совместной с мужем фотосессии для американского журнала моды Vogue и заявила, что "это добавит баллов для Украины на международной арене".

Об этом первая леди Украины сказала в интервью телеведущей Соломие Витвицкой.

Зеленская заявила, что иногда ей неприятна форма, в которой высказывают критику, но "демократия на то и есть демократия".

"С эстетической точки зрения может что-то нравиться или не нравиться, но я уверена, что это также добавит баллов для Украины на международной арене, потому что это издание читают миллионы людей в мире. Я бы хотела увидеть человека, который отказал бы Энни Лейбовиц", – ответила Зеленская на вопрос телеведущей.

Супруга президента пояснила, что они вместе с фотографом просматривали концепцию для фотосессии, "но до конца не знали, как это будет".

Зеленская добавила, что "это нормально", когда западным экспертам все нравится, а украинцы критикуют, потому что "мы должны о себе говорить откровенно".

Первая леди рассказала, что ее фотосессия Лейбовиц длилась несколько часов, а вот у президента свободных было всего 15-20 минут.

"У каждого свои представления, свое мнение о том, как должна вести себя женщина. Возможно, меньше критериев выдвигаем для мужчин, поэтому такая диспропорция получается. Однако мы живем в таком современном мире, в котором так долго это обсуждать уже нет смысла. У нас есть более важные дела сейчас", - подытожила Елена Зеленская.

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о том, как фото Елены Зеленской в Vogue вызвало волну хейта в соцсетях.

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