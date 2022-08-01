У скандала вокруг фотосессии четы Владимира и Елены Зеленских для американского журнала Vogue, о котором "Страна" уже подробно писала, есть и политический аспект.

Дело не только в том, что среди критиков работ известного американского фотографа Энни Лейбовиц было довольно много сторонников экс-президента Петра Порошенко и прочих политических оппонентов Зеленского, которые воспользовались ситуацией для новой информатаки на президента.

Речь и о том, что фотосессия может быть неслучайной в том смысле, что это часть продолжающейся уже довольно длительное время кампании по созданию политического имиджа украинской первой леди.

И вот тут вопрос: с какой целью это делается.

Не готовят ли Елену Зеленскую к карьере во внутренней политике?

Подробности - в статье "Страны".

В стиле Тулуз Лотрека

О реакции соцсетей на Зе-фотосессию мы уже писали. Для журнала Vogue с Зеленскими поработала, возможно, самый знаменитый (и точно очень дорогой) фотограф знаменитостей в Америке, автор сотен портретов для обложек журналов типа Rolling Stone, Vanity Fair и Vogue Энни Лейбовиц.

На сайте украинского президента были опубликованы пять ее фотографий Елены Зеленской внутри Офиса президента (ОП) с мужем и без, а также на фоне разрушенного самолета "Мрия" в аэропорту "Гостомель".

Далее случилось то, что принято называть журналистским штампом: "соцсети взорвались".

В украинском сегменте Facebook и Twitter многие принялись разбирать эту фотосессию. Диапазон мнений - от восхищения до порицания и насмешек. Первые говорили, что известнейший фотограф показала украинскую первую леди нетривиально, отразив в какой-то степени нынешнюю жизнь и Зеленской, и самой страны. Украина показана воюющей, страдающей, но не сдающейся. И этот месседж будет донесен со страниц культового журнала.

Другие же увидели в фотосессии оторванность от реалий сегодняшнего дня. По их мнению, трагедию страны превратили в декорацию для эстетствующей Зеленской, которая позирует в брендовых вещах для дорогущей портретистски.

Да еще в какой позе! В ней она напомнила танцовщицу (клоунессу) Ша-У-Као Тулуза Лотрека, которая тоже сидит с расставленными ногами. Это что, намек на прошлое Зеленского? Разве годится первой леди так себя подавать?

Многие вообще писали, что война - когда бедствуют и страдают миллионы украинцев - не время для проявлений гламура, и задавались вопросом "за чей счет банкет" (то есть кто оплатил работу Лейбовиц - журнал, сам Зеленский из семейного бюджета либо госказна).

Заметно усердствовали в критике соратники и сторонники Порошенко, к чему мы еще вернемся.

На этот хейт оппоненты ответили флэшмобом в защиту Зеленской под хэштегом #sitlikeagirl.

Не анализируя охват флэшмоба специально, скажем, что он стал довольно популярен среди пользователей соцсетей. Хотя закулисная поддержка со стороны Офиса президента тоже видна. Сомнительно, например, что женщины-офицеры полиции по своей инициативе вдруг решили организованно провести фотосессию, приняв вышеописанную позу. Или в едином порыве так сделали, например, футболистки команды "Кривбасс", которую по удивительному совпадению контролирует соратник президента Зеленского.

"Политическая сторона этой критики видна невооруженным глазом. Понятно, что атакуют на самом деле не Зеленскую, а Зеленского. И это не ново. Постоянно критикуют международную активность президента и первой леди и чем дальше, тем такой критики, думаю, будет больше. Оппоненты Зе стараются играть на чувствах той части украинского общества, что устала от тягот войны, из-за нее обеднела, озлобилась. Мол, пока мы прячемся от обстрелов, хороним погибших, сидим без работы, президент устраивает супруге фэшн-съемки. Хотя политически таким действиям есть объяснение. Команда Зеленского пытается разными способами достучаться до мировых элит. Не надо тешить себя иллюзиями, что весь мир по-прежнему пристально следит за трагедией Украины. Однако мировым селебритис напоминают о продолжающейся войне через онлайн-выступления самого Зеленского на разных международных платформах и личное участие первой леди, ее поездки за рубеж. Это помогает держать фокус Запада на Украине", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Путь в политику?

Отметим, что фотосессия Зеленской - далеко не единственная активность жены президента в последнее время.

Судя по сообщениям о ней на официальном сайте президента, у Зеленской очень плотный график. Почти каждый день появляется новость о ее новом интервью очередному западному СМИ, участию в международных и внутриукраинских мероприятиях.

Зеленская проводит встречи и на высшем уровне. Приехав, например, в США по приглашению первой леди США Джилл Байден, она встретилась также с госсекретарем Энтони Блинкеном и самим американским лидером Джо Байденом, другими представителями политической верхушки Америки, выступила в Конгрессе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен лично встретил первую леди Украины в Вашингтоне, фото: president.gov.ua

По уровню это тянет на президентский визит. В этом месяце было и другое "обложечное" интервью Зеленской - американскому еженедельнику TIME. Журнал разместил ее фото с подписью "Ее война".

В конце месяца Зеленская была принимающей стороной на втором саммите первых леди и джентльменов, проходившем в Киеве. Об его итогах она потом рассказала всей стране в интервью телеканалу "1+1", принадлежащему олигарху Игорю Коломойскому.

"Плюсы", в свое время сделавшие главный вклад в успех избирательной кампании кандидата в президенты Зеленского, теперь дают трибуну и его жене.

Кроется ли за этим нечто большее, чем просто помощь первой леди делам ее мужа-президента воющей страны?

Еще до войны ходили разговоры в политтехнологической тусовке, что Офис президента обратился за помощью к известным украинским агентствам Tabasco и Banda Agency, работающим в сфере рекламы, за помощью в раскрутке Зеленской в образе первой леди, а также проектов, которые в президентском офисе решили связать с ней, - новых подходов в организации питания в детсадах и школах, распространении украиноязычных аудиогидов и т.д.

Информационную поддержку обеспечивал сам ОП.

Но сейчас для всех этих зарубежных поездок на почти что президентском уровне, близкого знакомства с западными лидерами и бизнесменами требуется уже совсем другое сопровождение, и оно у Зеленской, как мы видим, есть. И это должно работать на рост ее узнаваемости и внутри страны и за ее пределами.

Все это дало почву для разговоров, что на Зеленскую могут быть у ее мужа далеко идущие политические планы.

"Новый имидж Зеленской - это перспективная история, с ним уже можно работать. Каким образом и с какой целью - это другие вопросы. Задают ли их в ОП, не знаю. Чисто гипотетически, она может возглавить избирательный список новой партии Зеленского. Представим, что когда будут новые выборы в Раду, у президента будет высокий рейтинг. "Слугу народа" таки переименуют в "Блок Зеленского", о чем говорили до войны. Как передать наиболее эффективно популярность президента его партии? Сделают ли это Арахамия, Стефанчук (глава парламентской фракции СН Давид Арахамия и спикер Руслан Стефанчук, избранный от СН - Ред)? Сомневаюсь. А вот Зеленская первым номером - это красиво. Ну и Кима, Арестовича, Залужного включить в список, чтобы было вообще хорошо", - говорит "Стране" политтехнолог, работающий с одной из национальных партий.

При этом он допускает, что такие конкретные планы на Банковой насчет Зеленской могут пока и не строить, но то, что над ее имиджем работают, у него сомнений нет.

Эксперты же, опрошенные "Страной", разделились в оценках.

"Представительская функция Зеленской - вынужденная. Президент не может покидать страну из-за войны. Она переняла в какой-то степени его встречи, визиты, фандрайзинг. Это тяжелая работа для нее. Не думаю, что она хочет с этим связывать будущее", - считает политолог Анатолий Октисюк "Стране".

"Это не более чем попытка Зеленского при помощи жены придать немного человечности своему образу, который раньше напоминал больше Че Гевару. Теперь показывают, что у него есть жена, семья. Мы не в Аргентине, где Хуан Перон сделал из своей третьей жены фактическую соправительницу, и после его смерти она сама стала президентом", - комментирует политолог Кость Бондаренко изданию.

А вот политолог Руслан Бортник не исключает прихода Зеленской в активную политику.

"Есть пример Марины Порошенко, хотя у той был только поход в Киевсовет. Хотя на данном этапе я думаю, что новый имидж первой леди служит для усиления самого Зеленского", - полагает Бортник.

"Повторение опыта Порошенко не сработает. Это будет сильным раздражителем для общественных настроений. Заговорят о новом семейном подряде. Это серьезный риск поставить под удар всю команду", - контраргументирует Октисюк.

Хотя можно предположить, что столь резкая реакция группы Порошенко связана именно с подозрениями в отношении Зеленской. А возможно, и своеобразной местью за пиар-атаки на Марину Порошенко во время избирательной кампании в Киевсовет, за которыми, как подозревали у экс-президента, стояла Банковая.

Но что интересно: в западных аналитических кругах уже давно сложилось мнение о Елене Зеленской, как о весьма важной фигуре в украинской политике. Еще в 2020-м Мелинда Херинг, замдиректора Центра Евразии Atlantic Council - центр, ориентирующийся на Демпартию США, которая сейчас у власти, говорила, что у первой леди "хорошие инстинкты" и президент Зеленский, по ее информации, прислушивается к мнению жены по разным вопросам. "Ее роль может возрасти в скором времени", - спрогнозировала тогда эксперт.

Она не ошиблась, хотя вряд ли думала, что это произойдет при нынешних обстоятельствах. И есть ли у части западных элит свои виды на Зеленскую - вопрос гораздо интереснее.

Особенно в свете ее попадания два раза в один месяц на обложку топовых журналов мира.