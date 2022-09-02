Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение. В нем он рассказал о заседании ставки, принятых в Европе ценовых ограничениях на российскую нефть и дальнейшей евроинтеграции Украины.

Главное из заявлений президента:

"Провел еще одно на этой неделе заседание ставки верховного главнокомандующего. Докладывали командующие оперативными направлениями Сырский, Литвинов, Ковальчук. Думаю, что все вы понимаете, каковы основные вопросы. Приняты и определенные решения. Я думаю, мы их все увидим. Рассмотрен сегодня также вопрос обеспечения наших военных, всесторонней поддержки Вооруженных сил Украины". "Провел совещание по поводу дальнейших шагов государства в европейской интеграции. Это еще одно наше оперативное направление работы – ежедневная важная работа. Для нас движение Украины в Евросоюз и трансформация внутри нашей страны – это то, что является одним из ключевых элементов долгосрочной защиты государства и гарантией свободы для всех украинцев. Поэтому евроинтеграционный процесс заслуживает не просто отдельного внимания к политическим, экономическим, социальным, правовым аспектам, а целостный подход. Двигаясь в Европу, мы усиливаем украинскую национальную жизнь в целом. Уверен, что Украина станет полноправным членом ЕС. По крайней мере, сделаем все для этого". "Участвовал сегодня в работе важного форума в Италии. Один из самых влиятельных экономических форумов Европы – форум "Амброзетти". Поблагодарил премьер-министра Драги, всех итальянцев, которые помогают нам и также защищают украинское стремление к свободе, стремление в Европу. Предложил новые направления сотрудничества между нашими государствами уже сейчас и после нашей победы". "Мы боремся за поддержку и понимание Украины во всех странах Европы, во всех аудиториях европейских обществ. Каждый раз я напоминаю, что защита Украины – защита всей Европы. Не только нашего – всего демократического мира". "Именно с этой точки зрения следует рассматривать согласованное сегодня странами "Большой семерки" решение об ограничении цены на российскую нефть. Когда этот механизм будет реализован, он станет значимым элементом защиты цивилизованных государств и энергорынков от российской гибридной агрессии". "Следует также ограничить цену на российский газ. Благодарен госпоже Урсуле фон дер Ляйен, которая сегодня сказала об этом. Давно пришло время именно таких энергетических санкционных шагов против России. Санкции, которые не только ограничат поток нефтедолларов и газоевро в Москву, но и, что важно – восстановят справедливость для всех европейцев, которых Россия пытается шантажировать искусственно раздутой ценой на энергетическом рынке". "Подписал очередной указ о награждении наших воинов. 166 участников боевых действий отмечены государственными наградами, из них 44 – посмертно. Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!"

Ранее мы писали, что, по данным Reuters, Белый дом запросит у Конгресса США 11,7 миллиардов долларов помощи для Украины. В эту сумму войдут поставки оружия и финансовая поддержка Киева.

Также "Страна" сообщала, что официальный представитель Государственного департамента США Андреа Калан заявила, что Соединенные Штаты Америки планируют положить конец войне в Украине, чтобы потом перейти к дипломатическому треку работы.