Белый дом запросит у Конгресса США 11,7 миллиардов долларов помощи для Украины.

Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, в эту сумму войдут поставки оружия и финансовая поддержка Киева.

Что касается сроков выделения помощи, то речь идет о первом квартале 2023 года.

Отметим, что в Украине оценивают свою ежемесячную потребность в дотациях на уровне пяти миллиардов долларов - и это пока без учета отопительного сезона.

Напомним, в конце августа президент США Джо Байден подтвердил выделение 3 миллиардов долларов военной помощи Украине. Это крупнейший единовременным транш, предоставленный Вашингтоном Киеву с момента начала войны. Они пойдут на ПВО, артиллерию и боеприпасы.

Ранее мы писали, что Евросоюз готовится выделить Украине новый пакет финансирования в размере пяти миллиардов евро. Эти средства являются частью более крупного пакета в девять миллиардов евро, обещанного Евросоюзом еще в мае, и значительная часть которого все еще не перечислена из-за разногласий между Еврокомиссией и государствами-членами по поводу деталей программы помощи.