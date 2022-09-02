Европейский Союз готовится выделить Украине новый пакет финансирования в размере 5 миллиардов евро.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

По их словам, Европейская комиссия уже на следующей неделе предложит кредитный пакет, чтобы помочь Украине покрыть неотложные расходы. Эти средства являются частью более крупного пакета в 9 миллиардов евро, обещанного Евросоюзом еще в мае, и значительная часть которого все еще не перечислена из-за разногласий между Еврокомиссией и государствами-членами по поводу деталей программы помощи.

Германия настаивала на предоставлении Украине безвозвратных грантов, утверждая, что более высокая сумма долга нанесет еще больший вред экономики. Еврокомиссия, в свою очередь, настаивала на предоставлении льготных кредитов с более высокими гарантиями, предоставляемыми государствами-членами. Поскольку Брюссель и Берлин по-прежнему расходились во мнениях, в августе был выделен только один миллиард евро.

Государства - члены ЕС согласовали пакет в 5 миллиардов евро во время сегодняшней встречи послов, в то время как Еврокомиссия и национальные правительства продолжают обсуждать детали предоставления Киеву оставшихся 3 миллиардов евро.

Напомним, недавно мы писали о том, что по версии Forbes в рейтинге стран, которые больше всего помогают Украине в войне против России, лидируют Польша и Эстония. В то же время Великобритания занимает лишь 7-е место, а Германия расположилась на 17-й строке списка.

Ранее мы также рассказывали о том, что Джо Байден утвердил выделение $3 млрд военной помощи Украине.