Финляндия передаст дополнительную военную помощь Украине на сумму 8,3 млн евро
Финляндия, которая заявила, что готова воевать с РФ, передаст Украине дополнительную военную помощь. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны на своем официальном сайте.
Данный пакет помощи станет восьмым по счету, который Финляндия предоставит Украине. "Оборонительная борьба Украины продолжается, потребность в помощи остается высокой. Мы отправляем новый пакет оборонных материалов", - заявил глава ведомства Антти Кайкконен.
Для того, чтобы гарантировать доставку помощи, министерство не будет предоставлять никакой дополнительной информации о ее содержании, способе и времени доставки. В сообщении отметили, что данный пакет помощи учитывает как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами внутри самой Финляндии.
По данным ТАСС со ссылкой на Reuters, сумма оборонной помощи нового пакета составит 8,3 млн евро. В результате общая сумма помощи, которую Финляндия предоставила Украине, вырастет до 92,3 млн евро.
О какой именно военной помощи идет речь, также не сообщается, однако ранее подразделения ВСУ, которые базируются в Одесской области, получали финские зенитные установки 23 ItK 61, которые могут делать до 2000 выстрелов в минуту и поражать цели на расстоянии 2.5 км.
Украине их передала Финляндия. 23 ItK 61 является модифицированной версией советской 23-миллиметровой зенитки ЗУ-23-2. Установка имеет неофициальное название Sergej. Она оснащена гиростабилизированным прицелом, а также лазерный дальномером. Зенитную установку разработали в СССР в 1960 году. Её обслуживает 5 человек. Она весит 950 кг и может стрелять до 2.5 км. Скорострельность зенитки составляет 2000 выстрелов в минуту.
Как писала "Страна", Страны Балтии, Польша и Финляндия введут запрет на въезд россиян в случае отказа от такого решения всего ЕС. Это произойдет в сентябре.
Ранее в Финляндии снесли советский памятник "Мир во всем мире".
Тем временем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.