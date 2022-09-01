Финляндия, которая заявила, что готова воевать с РФ, передаст Украине дополнительную военную помощь. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны на своем официальном сайте.

Данный пакет помощи станет восьмым по счету, который Финляндия предоставит Украине. "Оборонительная борьба Украины продолжается, потребность в помощи остается высокой. Мы отправляем новый пакет оборонных материалов", - заявил глава ведомства Антти Кайкконен.

Для того, чтобы гарантировать доставку помощи, министерство не будет предоставлять никакой дополнительной информации о ее содержании, способе и времени доставки. В сообщении отметили, что данный пакет помощи учитывает как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами внутри самой Финляндии.

По данным ТАСС со ссылкой на Reuters, сумма оборонной помощи нового пакета составит 8,3 млн евро. В результате общая сумма помощи, которую Финляндия предоставила Украине, вырастет до 92,3 млн евро.

О какой именно военной помощи идет речь, также не сообщается, однако ранее подразделения ВСУ, которые базируются в Одесской области, получали финские зенитные установки 23 ItK 61, которые могут делать до 2000 выстрелов в минуту и поражать цели на расстоянии 2.5 км.

Украине их передала Финляндия. 23 ItK 61 является модифицированной версией советской 23-миллиметровой зенитки ЗУ-23-2. Установка имеет неофициальное название Sergej. Она оснащена гиростабилизированным прицелом, а также лазерный дальномером. Зенитную установку разработали в СССР в 1960 году. Её обслуживает 5 человек. Она весит 950 кг и может стрелять до 2.5 км. Скорострельность зенитки составляет 2000 выстрелов в минуту.

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