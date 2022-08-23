Страны Балтии, Польша и Финляндия смогут ввести запрет на въезд российских туристов, если Европейский союз не сможет договориться об общесоюзном запрете.

Об этом сообщил МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис по итогам заседания комитета по иностранным делам в Сейме.

По его словам, в случае если Европейский союз не примет решение о введении запрета на выдачу туристических виз всем гражданам России, то Литва продолжит обсуждать такую возможность на региональном уровне.

Ландсбергис также пояснил, что в первую очередь Вильнюс будет стремиться к европейскому решению, поскольку оно самое устойчивое и верное с точки зрения права.

«Если такого не будет, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу, и потенциально Финляндию», — заявил дипломат.

Ранее мы писали, что Латвия готовится ограничить въезд россиян по шенгенским визам и сократят выдачу временных видов на жительство.

Напомним, что, по данным СМИ, главы МИД Евросоюза обсудят "значительное сокращение" выдачи виз россиянам в последний день лета.

Тем временем отдельные страны, через которые россияне въезжают на территорию ЕС, уже вводят ограничения.

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А Финляндия введёт визовые ограничения для россиян в сентябре.

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