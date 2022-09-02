Евросоюз создал хаб для эвакуированных раненых и больных из Украины. Он расположен недалеко от польского города Жешув.

Об этом сообщает Die Zeit.

Как объявила Еврокомиссия ЕС, в этом центре украинцам станут оказывать первую помощь, после чего будут распределять в больницы других европейских стран.

"Количество раненых в Украине растет с каждым днем", – заявил на открытии хаба комиссар ЕС по кризисному регулированию Янез Ленарчич.

"Кроме того, жизненно важное лечение для хронических больных больше не может быть гарантировано из-за разрушения медицинских учреждений. Мы не можем бросить этих людей", – добавил он.

Ранее мы писали, что Украина предложила НАТО создать военный хаб в Польше. В МИД Украины считают, что существование такого хаба будет способствовать евроатлантическому прогрессу страны, а также сыграет роль в обеспечении безопасности границ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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