В Херсоне находится около трети населения города.

Об этом рассказала изданию "Общественное" и. о. мэра города Галина Луговая.

По ее словам, из 350 тысяч населения города остались около 100 тысяч человек.

В частности, это пенсионеры, семьи с лежачими больными и предприниматели, которые опасаются за сохранность своих торговых точек или заведений питания, рассказала Луговая.

Напомним, в руководстве обороны Николаевской области заявили, что до конца года Херсон будет освобожден, и с этим закончится активная фаза войны.

Ранее "Страна" рассказывала, почему жители Мариуполя не хотят эвакуироваться на подконтрольную территорию.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.