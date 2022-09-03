Появилось видео первых секунд после взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове, в результате которого ранения получили дети. Его публикует "Суспильне".

Офис генпрокурора сообщает, что уже начато уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 УК Украины).

По данным следствия, во время проведения выставки оружия военнослужащие территориальной обороны демонстрировали гражданскому населению оружие и боеприпасы.

Во время демонстрации один из боеприпасов сдетонировал. В результате этого были травмированы пять человек, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет.

Пострадавшие находятся в больнице с разными степенями тяжести телесных повреждений.

Идет осмотр места происшествия, допрос свидетелей, изъятие оружия и боеприпасов. Решается вопрос о задержании причастных к преступлению.

Досудебное расследование проводит ГБР.

Публикуются новые фото с места происшествия.

Ранее секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако в комментарии "Стране" рассказал, что серьезно пострадал один двухлетний ребёнок, он находится в реанимации. При этом в горсовет никто не обращался за разрешением на проведение данного мероприятия.