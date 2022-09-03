В Николаеве и области обстрелы. Погибла восьмилетняя девочка, ранены дети и взрослые. Фото
Николаев и область в субботу, 3 сентября, снова оказались под обстрелами, в результате которых есть погибшая и раненые.
В пгт Березнеговатое в результате обстрелов погибла 8-летняя девочка, сообщает глава областного совета Анна Замазаева.
По ее информации, также в этом населенном пункте четыре человека получили осколочные ранения, среди них двое детей.
Отметим, что Березнеговатое находится недалеко от линии фронта в районе Давыдова Брода, где сейчас идут одни из наиболее ожесточённых боёв на Херсонском направлении.
А в Николаеве из-за попадания вражеских боеприпасов и их обломков возник пожар на территории частного жилого сектора в микрорайоне Варваровка, сообщает ГосЧС.
По приезду спасатели выяснили, что из-за обстрела загорелись старые вещи на крыше гаража, а женщина получила ранение.
Пожар оперативно потушили, а женщине оказали медицинскую помощь.
Напомним, что в Николаеве решили начинать учебный год в онлайн-режиме. И сразу же на 1 сентября в город прилетели ракеты.
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