Николаев и область в субботу, 3 сентября, снова оказались под обстрелами, в результате которых есть погибшая и раненые.

В пгт Березнеговатое в результате обстрелов погибла 8-летняя девочка, сообщает глава областного совета Анна Замазаева.

По ее информации, также в этом населенном пункте четыре человека получили осколочные ранения, среди них двое детей.

Отметим, что Березнеговатое находится недалеко от линии фронта в районе Давыдова Брода, где сейчас идут одни из наиболее ожесточённых боёв на Херсонском направлении.

А в Николаеве из-за попадания вражеских боеприпасов и их обломков возник пожар на территории частного жилого сектора в микрорайоне Варваровка, сообщает ГосЧС.

По приезду спасатели выяснили, что из-за обстрела загорелись старые вещи на крыше гаража, а женщина получила ранение.

Пожар оперативно потушили, а женщине оказали медицинскую помощь.

Напомним, что в Николаеве решили начинать учебный год в онлайн-режиме. И сразу же на 1 сентября в город прилетели ракеты.

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