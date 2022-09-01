Днем в четверг, 1 сентября, в Николаеве прогремело шесть взрывов. Снаряды упали на открытой территории за пределами города.

Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич в своем телеграм-канале.

Сенкевич напомнил, что в Николаеве сигналы воздушной тревоги звучат сегодня очень часто. Он призывает жителей Николаева быть очень осторожными.

Ранее мы писали, что в Николаеве под обстрел попал объект инфраструктуры. Один человек погиб, два пострадали.

Война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.