Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о ситуации в области за последние сутки. Вчера в 14:15 под обстрелом оказались объекты инфраструктуры Николаева, известно об одном погибшем и двух раненых.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Из-за обстрела случились два пожара, ликвидация одного из них продолжается до сих пор.

Также вчера дважды обстреливали Новониколаевку Первомайской громады. Повреждены жилые дома и придомовые помещения. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о последствиях обстрелов уточняется. Из-за обстрелов произошло возгорание на сельскохозяйственном предприятии возле с. Красная Долина.

Напомним, на днях Николаев подвергся массированному обстрелу. Ранения получили 24 человека. Два человека погибли.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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