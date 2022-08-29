Мэр Николаева Александр Сенкевич показал "начинку" снаряда, которым сегодня войска РФ ударили по городу корабелов.

Фото градоначальник опубликовал в своем Телеграм-канале. На нем видны металлические поражающие элементы.

"Вот таким железом была наполнена ракета, которая сегодня попала в парк в центре города. К счастью, рядом не было людей, потому здесь обошлось без жертв", - написал Сенкевич.

Он добавил, что всего в результате массированного обстрела ранения получили 24 человека. Два человека погибли.

О количестве поврежденных жилых домов и степени поражения других объектов мэр пообещал сообщить завтра утром.

Ранее "Страна" рассказывала, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об обстреле Николаева россиянами и попаданиях в жилые дома.

Между тем война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

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