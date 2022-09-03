После взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове двухлетний ребенок попал в реанимацию. Ранены минимум 5 человек
После взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил в Facebook губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус.
"На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало.
Трое детей пострадали. В частности, двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии", – написал он.
Губернатор пообещал, что виновные в инциденте будут наказаны.
Кроме того, секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако в комментарии "Стране" рассказал, что в результате детонации снаряда на выставке боеприпасов пострадало минимум пятеро людей.
"Двое взрослых и трое детей. Им предоставили необходимую медицинскую помощь. Серьезно пострадал один двухлетний ребёнок. Он находится в реанимации. Сейчас на месте работает полиция и ГСЧС", - сообщил Ломако.
По его словам, в горсовет никто не обращался за разрешением на проведение данного мероприятия.
"К нам никто не обращался ни по разрешение, ни с информацией по этому мероприятию. Как я понял, это волонтёры проводили мероприятие по сбору средств на автомобиль для ВСУ. Какие именно волонтёры - пока не знаю", - сказал Александр Ломако.
Напомним, что в Чернигове на выставке боеприпасов произошел взрыв.
Как сообщает пресс-служба Черниговского городского совета, взрыв произошел 3 сентября возле художественного музея в исторической части города, на Валу, где проходила выставка оружия и боеприпасов.
По предварительным данным, противотанковый снаряд из ручного гранатомета сдетонировал и попал в крышу одного из частных домов.
Война в Украине продолжается уже 192-й день. "Страна" следит за происходящим 3 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 191-го дня войны. В нашем материале рассказывается о ситуации на южном направлении и возле Запорожской АЭС, "потолке" цен на российскую нефть и другом.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Оперативный анализ и прогнозы — блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".