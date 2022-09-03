После взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в Facebook губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус.

"На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало.

Трое детей пострадали. В частности, двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии", – написал он.

Губернатор пообещал, что виновные в инциденте будут наказаны.

Кроме того, секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако в комментарии "Стране" рассказал, что в результате детонации снаряда на выставке боеприпасов пострадало минимум пятеро людей.

"Двое взрослых и трое детей. Им предоставили необходимую медицинскую помощь. Серьезно пострадал один двухлетний ребёнок. Он находится в реанимации. Сейчас на месте работает полиция и ГСЧС", - сообщил Ломако.

По его словам, в горсовет никто не обращался за разрешением на проведение данного мероприятия.

"К нам никто не обращался ни по разрешение, ни с информацией по этому мероприятию. Как я понял, это волонтёры проводили мероприятие по сбору средств на автомобиль для ВСУ. Какие именно волонтёры - пока не знаю", - сказал Александр Ломако.

Напомним, что в Чернигове на выставке боеприпасов произошел взрыв.

Как сообщает пресс-служба Черниговского городского совета, взрыв произошел 3 сентября возле художественного музея в исторической части города, на Валу, где проходила выставка оружия и боеприпасов.

По предварительным данным, противотанковый снаряд из ручного гранатомета сдетонировал и попал в крышу одного из частных домов.

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