В Черниговской области полицейские оказали медицинскую помощь женщине, которая на велосипеде подорвалась на вражеской растяжке.

Об этом сообщает в Telegram Министерство внутренних дел Украины.

"В ходе патрулирования полицейские группы реагирования патрульной полиции Черниговского района увидели на обочине женщину с велосипедом. Она не могла самостоятельно двигаться, а одежда была пропитана кровью. Полицейские сразу вызвали медиков, а до их прибытия оказали женщине первую медицинскую помощь. Установлено, что женщина проигнорировала категорический запрет посещать леса на Черниговщине и отправилась за грибами. Примерно метрах в 300 от того места, где ее обнаружили полицейские, потерпевшая задела "растяжку" - взрывную ловушку, установленную военными РФ во время оккупации части области", - говорится в сообщении ведомства.

Полицейские передали женщину медикам скорой помощи. На место прибыла следственно-оперативная группа полиции.

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