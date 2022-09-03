В субботу, 3 сентября, в Чернигове на Валу около 13:30 раздался взрыв. Пострадали двое детей.

Об этом сообщает "Суспильне".



По предварительной информации, у художественного музея проходила выставка боеприпасов, один из которых сдетонировал.

Сообщается о двух травмированных детях. На месте работают скорая и спасатели.

Позже стало известно, что причиной травм стал внезапно сработавший ручной противотанковый гранатомет.

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