В Чернигове суд приговорил к 10 годам колонии российского танкиста Михаила Куликова, который выстрелил в жилой дом.

Об этом сообщает BBC.

Суд признал Куликова виновным в нарушении законов и обычаев войны. Обвинение требовало 10,5 лет тюремного заключения.

Процесс над Куликовым проходил в Деснянском суде Чернигова и продлился полтора месяца.

На первом судебном заседании по существу Куликов признал свою вину. Следствие установило, что Куликов вместе с командиром 26 февраля обстреляли жилой дом на окраине Чернигова. Командир приказал Куликову развернуть башню танка и выстрелить по жилому дому. Тот выполнил приказ.

В результате были разрушены две квартиры. Жителей в них не было.

В тот же день Куликов с командиром оказался в плену. Командира обменяли, танкиста начали судить.

Он стал вторым российским военным, осужденным в Украине после вторжения РФ. Первый - Вадим Шишимарин, был осужден на 15 лет. Его осудили з убийство мирного жителя.

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