В Чернигове суд начал рассматривать дело в отношении российского военного Михаила Куликова, которого обвиняют в обстреле многоэтажного жилого дома из танка.

Как установило следствие, Куликов вместе с командиром танкового батальона Леонидом Щеткиным 26 февраля обстреляли жилой дом на окраине Чернигова. Командир приказал Куликову развернуть башню танка и выстрелить по жилому дому. Тот выполнил приказ.

В результате были разрушены две квартиры на девятом и десятом этаже. Жителей в квартирах не было.

В тот же день Куликов с командиром оказался в плену. Командира обменяли, танкиста теперь судят. Ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Сегодня прошло подготовительное заседание. По существу дело начнут рассматривать 30 июня.

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