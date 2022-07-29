Киевский апелляционный суд смягчил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, признанному виновным в убийстве мирного жителя Сумской области Украины.

Об этом сообщают "Грати".

Пожизненное заключение ему заменили на 15 лет лишения свободы.

Шишимарин стал первым гражданином РФ, которого осудили за военные преступления в ходе российского вторжения 2022 года.

Его признали виновным в убийстве 62-летнего жителя поселка Чупаховка Сумской области Александра Шелипова. Россиянин признал свою вину.

После вынесения приговора юристы говорили, что военному РФ Шишимарину поспешили выносить приговор и он сможет обжаловать его в ЕСПЧ.

В частности, юрист из киевского Центра защиты гражданских свобод Владимир Яворский говорил, что дело Шишимарина могло быть переквалифицировано как умышленное убийство, совершенное группой лиц, или как превышение полномочий, повлекшее смерть. По этим статьям приговор 10-12 лет. То есть это основание для обжалования существующего приговора в ЕСПЧ.

Адвокат Виталий Тытыч, представлявший родственников погибших на Евромайдане, не считает это дело образцовым. Расследование, по его мнению, было неполным, экспертизы - поспешными, свидетели - странными. Тытыч указывает на то, что свидетелем со стороны обвинения внезапно выступил еще один российский военный - рядовой Иван Матисов, находившийся в том же автомобиле, что и Вадим Шишимарин, хотя должен был стать также подсудимым.