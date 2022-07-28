В Херсонской и Запорожской областях создадут "временные управления" МВД России.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МВД РФ.

"В июле в Херсонскую и Запорожскую области прибыли сотрудники органов внутренних дел с целью организации работы временных управлений МВД России и оказания практической помощи местным органам правопорядка", – говорится в сообщении ведомства.

В МВД РФ добавили, что "территориальные "органы внутренних дел" Херсонской и Запорожской областей в настоящее время находятся в стадии формирования".

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